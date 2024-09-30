سي إن إن: قوات كوماندوز إسرائيلية تسللت إلى لبنان

السومرية نيوز – دولي

ذكرت شبكة "سي إن إن"، ان القوات الخاصة الإسرائيلية نفذت عمليات تسلل داخل الأراضي اللبنانية.

ونقلت الشبكة عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، قولهما ان "القوات الخاصة الإسرائيلية نفذت عمليات تسلل داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة كجزء من الاستعدادات لهجوم بري محتمل".

وذكرت شبكة CBS الامريكية انه "من المحتمل أن تبدأ العملية البرية الاسرائيلية في لبنان اليوم".

فيما نشرت سي بي أس عن مسؤول أمريكي قوله ان "إسرائيل أبلغتنا أن العملية البرية التي ستشنها جنوب لبنان ستبدأ وشيكة وقد تبدأ الليلة".

وأكدت مصادر صحفية ان "التوغل البري في لبنان من المرجح أن يبدأ ليلًا او ظهر الغد".