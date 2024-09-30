هل سيتحول التوغل الإسرائيلي البري للبنان الى احتلال مفتوح؟

السومرية نيوز – دولي

أعربت الولايات المتحدة، عن خشيتها من تحول التوغل الإسرائيلي البري للبنان الى احتلال مفتوح.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم "نتوقع أن تبدأ إسرائيل قريبا عملية لتطهير الحدود من بنية حزب الله التحتية".

وأضاف المسؤولين ان "واشنطن سعت خلال مناقشة مخطط العملية مع تل أبيب إلى الحد من نطاقها ومدتها"، لافتين الى ان "واشنطن تخشى تحول العملية إلى احتلال مفتوح طويل الأمد للمنطقة الحدودية".

فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان "جنود الاحتياط الإسرائيليون يتجمعون في نقاط بشمال إسرائيل تأهبا لاحتمال تنفيذ مناورة برية بلبنان".