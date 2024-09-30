الجيش الإسرائيلي يفرض منطقة عسكرية مغلقة على البلدات الحدودية مع لبنان

السومرية نيوز – دولي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء اليوم الاثنين، فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسغاف عام وكفر غلعادي، بناء على تقييم الوضع.

وأوضح أن "الدخول إلى هذه المناطق يعتبر ممنوعا بأوامر من الجيش الإسرائيلي". وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن هذا الإعلان قد يكون تمهيدا لبدء عملية برية في الحرب مع لبنان.

