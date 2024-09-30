"الجيش الإسرائيلي" يعلن بدء عملية برية جنوبي لبنان

أعلن "الجيش الإسرائيلي"، الثلاثاء، عن بدء عملية برية جنوبي لبنان.

وقال المتحدث "العسكري الإسرائيلي"، إن "قوات الجيش بدأت عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان".

وأضاف "بدأنا عملية برية محددة ضد أهداف حزب الله القريبة من الحدود"، موضحا "يرافق العملية البرية مساندة جوية والمدفعية".

ولفت المتحدث الى أن "العملية البرية في الجنوب اللبناني هدفها منع أي تهديد للمستوطنات على الحدود الشمالية".

وكانت "إن بي سي"، نقلت عن مسؤولين أمريكيين، قولهم "يبدو أن الغزو البري في لبنان قد بدأ"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الى ذلك، قالت قناة "12 الإسرائيلية"، إن "مسؤولين إسرائيليين أكدوا لواشنطن أن العملية في لبنان هدفها تهيئة الظروف لاتفاق سياسي".

يشار الى أن لبنان تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد.