صفارات الإنذار تدوي في "الجليل الأعلى"

دوت صفارات الإنذار، الثلاثاء، في "الجليل الأعلى" شمالي "إسرائيل".

وبحسب وسائل إعلام، "دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وسهل الحولة وفي مسغاف عام في إصبع الجليل".

الى ذلك، قالت القناة "12 الإسرائيلية"، إن "نحو 10 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في مسغاف عام شمالي إسرائيل".

بدورها قالت صحيفة "معاريف"، إنه "تم إطلاق 35 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل خلال 40 دقيقة بعد منتصف الليلة".