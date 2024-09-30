دوي انفجار في منطقة "تل أبيب"

شهدت منطقة "تل أبيب"، فجر اليوم الثلاثاء، دوي انفجار، فيما اشارت وسائل إعلام الى اعتراض جسم جوي.

وقالت القناة "12 الإسرائيلية"، إن "سكان في وسط إسرائيل يبلغون عن دوي انفجار بمنطقة تل أبيب والسلطات تحقق في الأمر".

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، بـ"اعتراض جسم جوي مشبوه فوق البحر قبالة شواطئ تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار".

بدوره قال "الجيش الإسرائيلي"، "قبل فترة وجيزة اعترضنا طائرة مسيرة فوق البحر الأبيض المتوسط".

وكان "الجيش الإسرائيلي" أعلن، الثلاثاء، عن بدء عملية برية جنوبي لبنان، مشيرا الى أن "العملية البرية في الجنوب اللبناني هدفها منع أي تهديد للمستوطنات على الحدود الشمالية".