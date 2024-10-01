بريطانيا تدعو رعاياها الى مغادرة لبنان

السومرية نيوز – دولي

دعت الحكومة البريطانية، رعاياها الى مغادرة لبنان.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، نحث البريطانيين على مغادرة لبنان"، مبينا "انني ناقشت مع وزير الدفاع الأمريكي الوضع في لبنان".

وأضاف " سنواصل الدعوة إلى حل دبلوماسي في لبنان"، لافتا الى "اننا سنتعاون مع أميركا وشركائنا لضمان سلامة مواطنينا في لبنان".