بنداء "لبيك يا نصر الله".. حزب الله يستهدف قاعدة ومقر الموساد في ‏تل أبيب

السومرية نيوز – دوليات





أطلق حزب الله، اليوم الثلاثاء، صواريخ فادي 4 على قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد بضواحي تل أبيب.

وذكر الحزب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "المقاومة الإسلامية أطلقت بنداء لبيك يا نصر الله، صليات صاروخية من نوع فادي" 4" ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب.‏

