واشنطن تعلن إرسال 3 أسراب طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ السومرية نيوز، ان "ثلاثة أسراب طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة من طراز F-15E، وF-16، وA-10 مع وصول احد الأسراب بالفعل".وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية، مساء أمس الاثنين، بوضع القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى.