الحوثيون يستهدفون 3 سفن في البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي

وأوضحت المسلحة في بيان مصور اليوم الثلاثاء، أن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت ثلاث عمليات عسكرية، الأولى استهدفت سفينة ( CORDELIA MOON) النفطية البريطانية في البحر الأحمر، بثمانية صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير، وتمت إصابة السفينة إصابة بالغة".وأضاف البيان: "تم خلال العملية الثانية استهداف سفينة (MARATHOPOLIS) في بصاروخ مجنح".وأشار البيان إلى أن "العملية الثالثة تمثلت في استهداف سفينة (MARATHOPOLIS ) مجددا لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك في أثناء إبحارها في منطقة عمليات المسلحة في البحر إلى الشمال الشرقي من أرخبيل سقطرى اليمني، وتم استهدافها بطائرة مسيرة وأدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".وأكدت المسلحة اليمنية في بيانها أنها "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض الحصار على العدو الإسرائيلي وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان".ومنذ 19 نوفمبر، ينفذ "الحوثيون" هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.وتعطل هجمات "الحوثيين" حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الإفريقية. فيما تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في .