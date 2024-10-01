البنتاغون يحدد موعد وصول حاملة الطائرات للبحر المتوسط

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول بالبنتاغون قوله، "لاحظنا خلال اليوم الماضي استعدادا متزايدا ونقل إيران منصات إطلاق صواريخ".

وأضاف أن "أسراب الطائرات المقرر إرسالها للمنطقة ستصل بشكل متتابع خلال أيام"، مؤكدا أن "حاملة الطائرات الأمريكية إس ترومان ستصل للبحر المتوسط بغضون أيام".

وكان المتحدث باسم "الجيش الإسرائيلي" أفيخاي أدرعي قال، اليوم الثلاثاء، إن أبلغت تل أبيب برصد استعدادات من قبل إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل.