10 مصابين على الأقل بإطلاق نار في "تل أبيب"

أصيب 10 أشخاص على الأقل، مساء الثلاثاء، بإطلاق نار في "تل أبيب".

وقال القناة "12 الإسرائيلية"، إن "10 مصابين في إطلاق نار بتل أبيب، 4 منهم في حالة حرجة".