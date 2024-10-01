إيران.. مصرع واصابة 25 شخصا بحادث تصادم بين شاحنتين

وذكرت الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن "الحادث وقع في إقليم سيستان-بلوشستان".وأشارت إلى أن "إحدى الشاحنتين كانت تقل "مواطنين من دول أجنبية"، بدون تحديد جنسياتهم".وتسجل الكثير من الحوادث المرورية على الطرقات الإيرانية مع أكثر من 20 ألف حالة وفاة بين مارس/آذار 2023 ومارس 2024، على ما تفيد وسائل الإعلام المحلية عن هيئة الطب الشرعي في النظام القضائي الإيراني.وفي 17 سبتمبر/أيلول، قضى ما لا يقل عن عشرة أشخاص في حادث حافلة في وسط .