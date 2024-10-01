بدء الهجوم الصاروخي الإيراني ضد اسرائيل

وطلب المتحدث باسم "الجيش الاسرائيلي"، من الإسرائيليين "البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات الجبهة الداخلية بدقة".وأضاف في بيان مصور: "في الدقائق القليلة الماضية، وزعت الجبهة الداخلية تعليمات منقذة للحياة في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد، يطلب فيها من الجمهور الالتزام بإرشادات الجبهة الداخلية".وتابع قائلا: "عند سماع صفارة الإنذار، يجب عليك الدخول إلى مكان محمي والبقاء هناك حتى إشعار آخر".