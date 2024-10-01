الحرس الثوري يصدر بيانا بعد الهجوم على اسرائيل

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
06:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لبنان.. حصيلة جديدة لضحايا "الغارات الإسرائيلية"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-501911-638634003176273739.jpeg
الحرس الثوري يصدر بيانا بعد الهجوم على اسرائيل
دوليات
2024-10-01 | 13:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
16,455 مشاهدة
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، ضرب أهداف عسكرية مهمة في قلب اسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال كل من
إسماعيل
هنية، والسيد حسن نصر الله، ونيلفوروشان.
وقال الحرس الثوري في بيان، إن "هذه العملية التي نفذناها جاءت بناءً على قرار صادر عن
المجلس الأعلى
للأمن القومي الإيراني، وبدعم مباشر من الجيش الإيراني".
وشدد على أن "أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى، مبينا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
كان برفقة نصر الله.. إيران تؤكد مقتل معاون العمليات في الحرس الثوري في لبنان
06:06 | 2024-09-29
"نتنياهو سيهاجم بغداد".. قائد الحرس الثوري الإيراني السابق يوجه رسالة الى العراق
03:23 | 2024-09-28
الحرس الثوري يحظر أجهزة الاتصال ويخضع قياداته لتحقيق معمق "بحثًا عن عملاء"
02:45 | 2024-09-23
إيران: الإعدام لعنصر بالحرس الثوري
07:26 | 2024-09-03
الحرس
الثوري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل سيكون يوم الخميس المقبل عطلة رسمية في العراق؟
محليات
45.88%
13:40 | 2024-09-30
هل سيكون يوم الخميس المقبل عطلة رسمية في العراق؟
13:40 | 2024-09-30
"العيد الوطني العراقي".. تصريح رسمي بشأن عطلة الخميس
محليات
19.87%
05:34 | 2024-10-01
"العيد الوطني العراقي".. تصريح رسمي بشأن عطلة الخميس
05:34 | 2024-10-01
توجيه حكومي بتعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
سياسة
17.73%
08:46 | 2024-10-01
توجيه حكومي بتعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
08:46 | 2024-10-01
خبر سار للمتقاعدين.. ماذا عن رواتبهم؟
محليات
16.51%
04:51 | 2024-10-01
خبر سار للمتقاعدين.. ماذا عن رواتبهم؟
04:51 | 2024-10-01
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
الرعاية الاجتماعية بين عجز الدولة والعقبات - حلقة ١٦ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-01
52 دقيقة
الرعاية الاجتماعية بين عجز الدولة والعقبات - حلقة ١٦ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-01
من الأخير
بَرُّ لبنان ينتظر بِرّ المقاومة.. والصواريخ تدك فكتوريا المطار - حلقة ١١ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-01
من الأخير
بَرُّ لبنان ينتظر بِرّ المقاومة.. والصواريخ تدك فكتوريا المطار - حلقة ١١ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-01
العراق في دقيقة
01-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-01
العراق في دقيقة
01-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-01
Morning Live
اكل الدايت في المطاعم هل هو فعلاً دايت - حلقة ١٢٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-01
Morning Live
اكل الدايت في المطاعم هل هو فعلاً دايت - حلقة ١٢٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-01
ناس وناس
بغداد العلاوي - الحلقة ١٢٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-01
ناس وناس
بغداد العلاوي - الحلقة ١٢٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-01
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-30
عشرين
العراق على خارطة نتنياهو السوداء - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
14:30 | 2024-09-28
عشرين
العراق على خارطة نتنياهو السوداء - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
14:30 | 2024-09-28
رحال
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-28
رحال
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
الرعاية الاجتماعية بين عجز الدولة والعقبات - حلقة ١٦ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-01
52 دقيقة
الرعاية الاجتماعية بين عجز الدولة والعقبات - حلقة ١٦ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-01
من الأخير
بَرُّ لبنان ينتظر بِرّ المقاومة.. والصواريخ تدك فكتوريا المطار - حلقة ١١ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-01
من الأخير
بَرُّ لبنان ينتظر بِرّ المقاومة.. والصواريخ تدك فكتوريا المطار - حلقة ١١ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-01
العراق في دقيقة
01-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-01
العراق في دقيقة
01-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-01
Morning Live
اكل الدايت في المطاعم هل هو فعلاً دايت - حلقة ١٢٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-01
Morning Live
اكل الدايت في المطاعم هل هو فعلاً دايت - حلقة ١٢٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-01
ناس وناس
بغداد العلاوي - الحلقة ١٢٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-01
ناس وناس
بغداد العلاوي - الحلقة ١٢٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-01
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-30
عشرين
العراق على خارطة نتنياهو السوداء - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
14:30 | 2024-09-28
عشرين
العراق على خارطة نتنياهو السوداء - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
14:30 | 2024-09-28
رحال
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-28
رحال
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
اخترنا لك
لبنان.. حصيلة جديدة لضحايا "الغارات الإسرائيلية"
17:35 | 2024-10-01
نتنياهو: إيران ارتكبت خطأ كبيرا ومن يهاجمنا سنهاجمه
17:01 | 2024-10-01
غداً.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مفتوحة وطارئة
16:07 | 2024-10-01
الرئيس الإيراني: الهجوم كان دفاعا عن مصالحنا ومواطنينا
16:04 | 2024-10-01
واشنطن بشأن الهجوم الإيراني: يبدو أنه غير فعال
15:18 | 2024-10-01
حزب الله يعلن قصف "مستعمرة" بصواريخ الكاتيوشا
14:14 | 2024-10-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.