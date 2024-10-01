الحرس الثوري يصدر بيانا بعد الهجوم على اسرائيل

وقال الحرس الثوري في بيان، إن "هذه العملية التي نفذناها جاءت بناءً على قرار صادر عن للأمن القومي الإيراني، وبدعم مباشر من الجيش الإيراني".وشدد على أن "أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى، مبينا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات".