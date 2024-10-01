حزب الله يعلن قصف "مستعمرة" بصواريخ الكاتيوشا

أعلن اللبناني، مساء الثلاثاء، عن قصف "مستعمرة" بصواريخ الكاتيوشا.

وقال الحزب في بيان، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصاٍمد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند 6:55 من مساء يوم الثلاثاء 1-10-2024 ‏تجمعًا في مستعمرة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، ضرب أهداف عسكرية مهمة في قلب "اسرائيل" بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال كل من هنية، والسيد حسن نصر الله، ونيلفوروشان.