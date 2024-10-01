الرئيس الإيراني: الهجوم كان دفاعا عن مصالحنا ومواطنينا

وكتب بزشكيان عبر حسابه على منصة "إكس": "استنادا إلى الحقوق المشروعة وبهدف تحقيق السلام والأمن لإيران والمنطقة، تم الرد بشكل حاسم على عدوان النظام الصهيوني".وأضاف: "يأتي هذا الإجراء دفاعا عن مصالح ومواطني إيران، وليعلم نتنياهو أن إيران ليست محاربة، لكنها تقف بحزم في وجه أي تهديد".وشدد بزشكيان على أن "هذا ليس سوى جزء من قدراتنا، لا تدخلوا في صراع مع إيران".وأعلن "الإسرائيلي"، مساء يوم الثلاثاء أن إيران أطلقت مئات الصواريخ "إسرائيل".وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.