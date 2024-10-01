نتنياهو: إيران ارتكبت خطأ كبيرا ومن يهاجمنا سنهاجمه

قال "الإسرائيلي" في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، إن ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه.

وأضاف نتنياهو في أول تعقيب له على الهجوم الإيراني أن "النظام الإيراني لا يفهم إصرارنا بالدفاع عن أنفسنا والرد على أعدائنا".



وتابع قائلا "من يهاجمنا سنهاجمه"، وزعم أن "الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل".

ونفذت إيران، مساء الثلاثاء، هجوما بعشرات الصواريخ ضد "إسرائيل" شملت العديد من الأهداف العسكرية المهمة، بحسب الحرس الثوري الإيراني.