لبنان.. حصيلة جديدة لضحايا "الغارات الإسرائيلية"

أعلنت اللبنانية، عن حصيلة جديدة لضحايا "الغارات الإسرائيلية" على .

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 55 شخصا وإصابة 156 بجروح".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.