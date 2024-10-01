"الأركان الإيرانية": سنرد بقوة على أي اعتداء

وجاء في البيان: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تبدأ أي حرب خلال الـ 45 عاما الماضية ولن تكون أبدا البادئة في أي حرب، لكنها لن تتقاعس عن الدفاع عن حقوقها المشروعة بقوة ضد أي جهة".وأضاف البيان: "كان من الضروري الرد بشكل مناسب على الأعمال غير القانونية للكيان الصهيوني، من خلال اغتيال المستشارين الإيرانيين في سوريا ولبنان وانتهاك سيادة جمهورية إيران الإسلامية في اغتيال الشهيد رضا زاهدي والشهيد اسماعيل هنية في وبعد ذلك باغتيال قيادات حزب الله في وخاصة السيد حسن نصر الله، بالتزامن مع المذبحة التي تعرض لها الشعبان المضطهدان في وفلسطين، وتجاهل الحقوق السيادية المشروعة لجمهورية إيران الإسلامية".وتابع: "في حالة التدخل المباشر للدول الداعمة للنظام الصهيوني في أي هجوم على إيران، فإن قواعدها ومصالحها في المنطقة ستواجه ردا قويا، وعلى الكيان الصهيوني ترقب تدمير بناه التحتية بشكل واسع وشامل إذا رد على الهجوم".وأعلن الجيش "الإسرائيلي"، مساء يوم الثلاثاء أن إيران أطلقت مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان "ردا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".