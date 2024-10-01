قصف "إسرائيلي" يستهدف مدرسة تضم نازحين في غزة

قصف " الإسرائيلي"، فجر الأربعاء، مدرسة تضم نازحين في قطاع .



وأفادت وسائل إعلام، بأن "الطائرات الإسرائيلية شنت غارة استهدفت مدرسة "مسقط" التي تؤوي مواطنين نازحين في منطقة حي التفاح شرقي غزة".

وقال المدني الفلسطيني بغزة في بيان: "طواقمنا تتوجه إلى استهداف لمدرسة مسقط التي تؤوي نازحين في منطقة التفاح شرقي غزة".