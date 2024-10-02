حزب الله يدشن الصباح بـ4 عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي.. وطائرات تنقل المصابين

وقال حزب الله في 4 بيانات منفصلة، انه تصدى صباح اليوم لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع.وفي بيان منفصل، اكد حزب الله، استهداف تجمعاً اسرائيليا في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة، في 7:15 صباحا، وفي نفس التوقيت تم استهداف قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة.‏وفي 7:20 دقيقة، استهدف حزب الله تجمعاً إسرائيليا في مستعمرة شتولا بِصاروخي بركان وحققوا فيه إصاباتٍ مؤكدة.وأكدت وسائل اعلام إسرائيلية وجود إصابات عديدة نقلت الى المستشفيات من شمال الأراضي المحتلة ودخول طائرات الهيلكوبتر الإسعاف لنقل المصابين.وتأتي هذه الهجمة الصباحية بعد ساعات فقط من الصواريخ الإيرانية التي تسببت بصدمة كبيرة على مستوى دول المنطقة والعالم والتي جاءت بشكل مفاجئ وتسببت بأضرار لم يعلن عنها بشكل واضح بعد.