انفجارات بمحيط السفارة الإسرائيلية في الدنمارك

وقالت الشرطة الدنماركية، انها تحقق في انفجارين وقعا في محيط في كوبنهاجن، مشيرة الى انه "لم يصب أحد بأذى، ونحن نجري تحقيقات أولية في مكان الحادث".وأضافوا أنه "يتم التحقيق في احتمال وجود صلة للسفارة الإسرائيلية الموجودة في المنطقة".