الاعلام الاسرائيلي: مقتل جنديين واصابة 18 خلال اشتباكات مع حزب الله

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار متواصلة في كريات شمونة وبلدات بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وذلك بعد رصد قرابة 40 صاروخا الأعلى منذ فجر اليوم. كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 10 منازل في المطلة بشمال إسرائيل بصواريخ أطلقت من .بينما وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن جنديين إسرائيليين قتلا وجرح 18 آخرون خلال اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله على الحدود مع .وفي المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وأوقعوا بها خسائر، وأجبروها على التراجع.وأضاف الحزب أن مقاتليه "استهدفوا قوة مشاة كبيرة في مستوطنة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة"، موضحا أنهم استهدفوا أيضا "تجمعا لقوات العدو في مستوطنة شتولا بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابات مؤكدة".كذلك تعرضت مدينة النبطية صباح اليوم لغارتين نفذتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفتا منزلا في حي الصالحية وآخر في حي الراهبات.ومنذ فجر اليوم، استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى ومدن قضاءي صور وبنت جبيل، فقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة عيتا الشعب الحدودية واستهدفت منزلا موقعة أضرارا جسيمة، كما أغار الطيران الإسرائيلي على مفرق بلدة معركة وعلى بلدات المساكن الشعبية.