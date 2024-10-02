"شخصا غير مرغوب فيه".. "إسرائيل" تتخذ قراراً يخص الأمين العام للأمم المتحدة

وقالت في بيان: "قرر وزير إعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل ومنع دخوله إلى إسرائيل"، واصفة غوتيريش بأنه "يكره إسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة".وزعمت: "سيذكر غوتيريس باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، بينما ستواصل إسرائيل حماية مواطنيها والحفاظ على مكانتها وشرفها الوطني مع أو بدون أنطونيو غوتيريش".