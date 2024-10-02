"إسرائيل" تعترف بتضرر معسكرات لسلاح الجو بسبب الهجوم الإيراني

وأوضح جيش الاحتلال في بيان له أن "المباني الإدارية في قواعد القوات تعرضت لأضرار الليلة الماضية خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل"، مؤكدا على أن الطائرات لم تتضرر.كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قواعد جوية عدة تابعة لسلاح الجو تضررت جراء الهجوم الإيراني لكن لا ضرر في بنيتها التحتية. في المقابل، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش اعترف بتضرر معسكرات لسلاح الجو بسبب الهجوم الإيراني أمس.