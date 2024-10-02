مقتل 14 جنديا إسرائيليا باشتباكات جنوب لبنان

ويأتي هذا الاعتراف من جانب مصادر إسرائيلية، قال الجيش، الأربعاء، إن ضابطا إسرائيليا قتل في معارك بلبنان، وذلك في أعقاب توغل للجيش الإسرائيلي عبر الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.وقال الإسرائيلي، في بيان، إن "النقيب إيتان إسحق أوستر، البالغ من العمر 22 عاما.. سقط أثناء القتال في لبنان"، وفقا لفرانس برس.وكان قال، في بيان في وقت سابق اليوم، إنه يخوض اشتباكات جديدة مع قوات إسرائيلية "متسللة" الى بلدة في .وذكر الحزب في بيان "تخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود المتسللة إلى بلدة مارون الراس"، في لبنان، مشيرا إلى "استمرار" الاشتباكات التي قال إنها أوقعت "إصابات" في صفوف الإسرائيلية.وفي وقت لاحق، قال حزب إنه فجّر عبوة بقوة إسرائيلية في محيط بلدة يارون الحدودية".من ناحيته، أعلن اللبناني أن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت إحدى وحداته أثناء عملها على فتح طريق في لبنان، ما أدى إلى إصابة عسكري بجروح".وقال في بيان "أصيب أحد العسكريين نتيجة اعتداء طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي أثناء عمل وحدة من على فتح طريق مرجعيون- حاصبيا عند مدخل بلدة كوكبا لتأمين عبور المواطنين".يأتي هذا فيما أقر الإسرائيلي، اليوم أيضا، بتضرر عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني على الدولة العبرية.وغداة الهجوم الإيراني على إسرائيل، قال "تضررت عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني، ولا يوجد ضرر كبير في البنية التحتية".