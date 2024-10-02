حزب الله يفند ادعاءات إسرائيل بشأن وجود أسلحة بالمباني التي قامت بقصفها

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قصف "إسرائيلي" يستهدف مدرسة تضم نازحين في غزة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-501991-638634741849115772.jpg
حزب الله يفند ادعاءات إسرائيل بشأن وجود أسلحة بالمباني التي قامت بقصفها
دوليات
2024-10-02 | 09:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 مشاهدة
السومرية نيوز
– دولي
فند حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، ادعاءات إسرائيل بشأن وجود أسلحة بالمباني التي قامت بقصفها، مشيرا الى ان الهدف من هذا التدمير الواسع النطاق في الضاحية
الجنوبية
هو التدمير نفسه والقتل والحقد والإجرام وتكرار ما حدث في قطاع
غزة
.
وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب الحاج
محمد
عفيف لوسائل الإعلام من أمام مبنى الصراط أثناء جولة في الضاحية الجنوبية، "نقف الآن أمام مبنى قناة الصراط الثقافية الدينية المدمّرة لنؤكد لكم أن ادعاءات العدو الصهيوني حول وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في هذا المبنى أو سواه والتي سوف نزورها في إطار الجولة بعد قليل هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مبينا ان "جميع المباني المدنية التي تم قصفها في الضاحية هي مباني مدنية بحتة يسكنها مدنيون لبنانيون ولا تحتوي على أي أنشطة عسكرية".
ودعا وسائل الاعلام الى "إجراء المزيد من
التحقيقات
حول طبيعة المباني التي تم قصفها في الضاحية"، مشيرا الى ان "هذا عدوان همجي بربري على قناة دينية متخصصة بالشأن الثقافي وليس لها علاقة بأي أنشطة عسكرية وكذلك سائر المباني التي تم قصفها في الآونة الأخيرة".
وذكر "قد تكون هذه الأنشطة داخل ملاجئ هذه المباني المتواضعة التي بالكاد تكفي مواقف سيارات للسكان، ولكن إن رغبتم يمكنكم انتظار أعمال الحفر وإزالة الركام أو التحدث الى السكان أصحاب الشقق والبيوت المدمرة أو ما ترغبون به من تحقيقات صحفية".
وذكر "بالنسبة لنا أن الهدف من هذا التدمير الواسع النطاق في الضاحية
الجنوبية
هو التدمير نفسه والقتل والحقد والإجرام وتكرار ما حدث في قطاع غزة"، موضحا "اننا نعيش في
غزة
لبنانية مجددا، والهدف عند العدو الصهيوني هو التدمير وإشباع الغريزة البهيمية الحيوانية، غريزة شرب الدماء والقتل العبثي".
واكد ان "الهدف عند العدو واضح ورسالته لنا واضحة وهو تدمير منهجي منظّم في القرى الحدودية في الجنوب وفي قلب الضاحية
الجنوبية
وفي البقاع العزيز من أجل تحريض بيئة المقاومة على المقاومة وجعل كلفة الإعمار لاحقًا عالية عبر المزيد من التدمير المتواصل والمنظم والممنهج والمقرر مسبقا عند جيش الاحتلال".
وأشار الى ان "منزلة المقاومة من شعبها كمنزلة الدم والشرايين من بعضها البعض، بل أن هذا التدمير العبثي، الإجرامي المليء بالحقد والقتل سيدفع أهل المقاومة وشعبها إلى التمسك أكثر بالمقاومة باعتبارها الدرع الحصين والملاذ الآمن، ومن المؤكد لو أن شهيدنا الأغلى والأحب والأسمى بيننا لخاطبهم اليوم وقال لأهل المباني المدمّرة في الضاحية والجنوب والبقاع: أنتم في عقلي وقلبي وروحي ووجداني، ولو أن شهيدنا الأغلى والأحب والأسمى كان بيننا اليوم لقال لهم: سنعيد بناءها أجمل مما كانت ، ولقالوا له: فداك يا سيد، فداك أرواحنا وليس فقط المباني والبيوت، فداك أرواحنا وأولادنا، وإن شاء الله ستكون قيادة حزب الله على وعد السيد نفسه بإعادة الإعمار أفضل وأجمل مما كانت".
وبين ان "قواتنا اشتبكت اليوم في معركة بطولية أولى صباح هذا اليوم في العديسة، وأيضا في مارون الراس قبل دقائق من انطلاق هذا المؤتمر الصحفي، وما حصل في مسكفعام اليوم ليس إلا البداية لما ينتظر قوات الاحتلال، حيث ان عدد القتلى في صفوف قوات العدو كبير اليوم وبدأت الأخبار تتوالى وبدأ الاعتراف يظهر على وسائل الإعلام ولم يتمكن حتى الآن إلا من إحصاء خسائره رغم كل التعتيم التي تجريه الرقابة العسكرية عادة على خسائره بالجبهة لكن اليوم أفلتت من يده وكان لا بد له أن يعترف لأن الخسائر واضحة وجلية، وكل دقيقتين أو ثلاث تظهر وسائل إعلام العدو وتقول أن هنالك حدثًا أمنيًا كبيرا في الشمال أي المقصود أن هنالك قتلة وجرحى في صفوف العدة"، لافتا الى ان "قواتنا ومقاومينا على أتم الجهوزية والاستعداد للمواجهة والبطولة والتضحية ولسان حالهم لبيك يا نصر الله".
واكد "للشعب الصابر والمضحّي والصامد ولحلفائنا حلفاء المقاومة في
لبنان
والعالم أن المقاومة بخير وأن منظومة القيادة والسيطرة بخير، وأن قدرات المقاومة العسكرية بخير، وأن الحرب صولات وجولات، وإن كنتم نلتم منا في الجولة الأولى عبر الاغتيالات والتدمير، فلسنا الآن سوى في الجولة الأولى".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
الاعلام الاسرائيلي: مقتل جنديين واصابة 18 خلال اشتباكات مع حزب الله
05:26 | 2024-10-02
حزب الله يعلن قصف تجمعاً لقوات العدو الصهيوني في ثكنة أفيفيم
04:22 | 2024-10-02
حزب الله يدشن الصباح بـ4 عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي.. وطائرات تنقل المصابين
01:23 | 2024-10-02
كتائب حزب الله بشأن "الهجوم الإيراني": يعكس أخلاق الفرسان
15:47 | 2024-10-01
حزب
الله
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل سيكون يوم الخميس المقبل عطلة رسمية في العراق؟
محليات
47.24%
13:40 | 2024-09-30
هل سيكون يوم الخميس المقبل عطلة رسمية في العراق؟
13:40 | 2024-09-30
"العيد الوطني العراقي".. تصريح رسمي بشأن عطلة الخميس
محليات
20.22%
05:34 | 2024-10-01
"العيد الوطني العراقي".. تصريح رسمي بشأن عطلة الخميس
05:34 | 2024-10-01
توجيه حكومي بتعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
سياسة
16.43%
08:46 | 2024-10-01
توجيه حكومي بتعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
08:46 | 2024-10-01
خبر سار للمتقاعدين.. ماذا عن رواتبهم؟
محليات
16.11%
04:51 | 2024-10-01
خبر سار للمتقاعدين.. ماذا عن رواتبهم؟
04:51 | 2024-10-01
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
تأثير زواج الأقارب على زيادة نسبة الأمراض الوراثية - حلقة ١٢٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-02
Morning Live
تأثير زواج الأقارب على زيادة نسبة الأمراض الوراثية - حلقة ١٢٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-02
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٢١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-02
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٢١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-02
52 دقيقة
الرعاية الاجتماعية بين عجز الدولة والعقبات - حلقة ١٦ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-01
52 دقيقة
الرعاية الاجتماعية بين عجز الدولة والعقبات - حلقة ١٦ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-01
من الأخير
بَرُّ لبنان ينتظر بِرّ المقاومة.. والصواريخ تدك فكتوريا المطار - حلقة ١١ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-01
من الأخير
بَرُّ لبنان ينتظر بِرّ المقاومة.. والصواريخ تدك فكتوريا المطار - حلقة ١١ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-01
العراق في دقيقة
01-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-01
العراق في دقيقة
01-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-01
استديو Noon
سباق نون 1-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-01
استديو Noon
سباق نون 1-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الحالة العصبية 1-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الحالة العصبية 1-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-01
طل الصباح
الأبراج - حلو لو مر؟ 1-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-01
طل الصباح
الأبراج - حلو لو مر؟ 1-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-01
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
الأكثر مشاهدة
Morning Live
تأثير زواج الأقارب على زيادة نسبة الأمراض الوراثية - حلقة ١٢٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-02
Morning Live
تأثير زواج الأقارب على زيادة نسبة الأمراض الوراثية - حلقة ١٢٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-02
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٢١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-02
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٢١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-02
52 دقيقة
الرعاية الاجتماعية بين عجز الدولة والعقبات - حلقة ١٦ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-01
52 دقيقة
الرعاية الاجتماعية بين عجز الدولة والعقبات - حلقة ١٦ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-01
من الأخير
بَرُّ لبنان ينتظر بِرّ المقاومة.. والصواريخ تدك فكتوريا المطار - حلقة ١١ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-01
من الأخير
بَرُّ لبنان ينتظر بِرّ المقاومة.. والصواريخ تدك فكتوريا المطار - حلقة ١١ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-01
العراق في دقيقة
01-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-01
العراق في دقيقة
01-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-01
استديو Noon
سباق نون 1-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-01
استديو Noon
سباق نون 1-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الحالة العصبية 1-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الحالة العصبية 1-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-01
طل الصباح
الأبراج - حلو لو مر؟ 1-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-01
طل الصباح
الأبراج - حلو لو مر؟ 1-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-01
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
الهوا الك
حفيدي يعاني من اعاقة جسدية وعقلية - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-30
اخترنا لك
في ظل توتر المنطقة.. بزشكيان يصل الدوحة في أول زيارة له إلى قطر
10:52 | 2024-10-02
مقتل واصابة 15 جنديا إسرائيليا في معارك بلبنان.. وجيش الاحتلال يعترف
10:44 | 2024-10-02
لبنان تعلن نزوح اكثر من مليون شخص بسبب الاعتداءات الاسرائيلية
10:32 | 2024-10-02
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته حول لبنان
10:09 | 2024-10-02
موسكو: واشنطن المسؤول الأول عن تدهور الوضع في الشرق الأوسط
10:00 | 2024-10-02
مقتل 14 جنديا إسرائيليا باشتباكات جنوب لبنان
08:43 | 2024-10-02
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.