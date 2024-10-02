مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته حول لبنان

السومرية نيوز – دولي

عقد الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسته حول .

وذكرت وسائل إعلامية ان " الأمن الدولي عقد قبل قليل جلسته حول لبنان".

فيما اكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان "الأحداث في تسير نحو الأسوأ والحرائق المشتعلة بالمنطقة تتحول إلى جحيم".

وأضاف ان "منذ أكتوبر الماضي شنت إسرائيل في غزة حملة عسكرية تعتبر الأكثر دموية وتدميرا في سنوات خدمتي كأمين عام"، فيما شدد على ضرورة "تفادي الحرب الشاملة في لبنان".

وأكد ان "المدنيين في يدفعون ثمناً باهظاً للصراع وهو أمر ندينه بشدة"، موضحا ان "إسرائيل رفضت مقترحا أمريكيا فرنسيا لوقف إطلاق النار في وصعدت ضرباتها".