فلسطين تدين الاستهداف الإسرائيلي الممنهج" لغوتيريش

وقالت الوزارة في بيان: "تدين وزارة لدولة فلسطين الاستهداف الإسرائيلي الممنهج ضد لمنظمة أنطونيو غوتيريش، واعتباره شخصا غير مرغوب فيه".وأكدت أن "الأشخاص غير المرغوب فيهم هم منتهكو حقوق الإنسان، ومجرمو الحرب الإسرائيليين وليس رئيس أهم تعنى بحقوق الإنسان، وبالأمن والسلم الدوليين".واعتبرت أن "هذه الممارسات إرهاب منظم تمارسه إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، تجاه المنظمات والشخصيات الأممية، والقامات الدولية كالأمين العام للأمم المتحدة، وكل العاملين بمؤسسات القانون الدولي، والمقررين الخاصين واللجان الدولية ولجان التحقيق، لتقويض عملهم، ومحاولة لثني المنظومة الدولية عن أداء دورها وقيامها بمهامها وفقا للمبادئ والمواثيق الدولية، ولإسكات صوتهم، وهو ما يتناقض مع السياسات والممارسات الإجرامية الإسرائيلية".وطالبت وزارة "جميع الدول والمؤسسات الدولية رفض هذا الموقف لإسرائيل، واعتبارها خارجة عن القانون الدولي، وفرض العقوبات عليها لاستهدافها أشخاصا من مؤسسات القانون الدولي".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء أعلنت إسرائيل للأمم المتحدة "شخصية غير مرغوب فيها، ومنع دخوله إلى إسرائيل"، واصفة غوتيريش بأنه "يكره إسرائيل".هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن إسرائيل بإعلانها غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها، لا تريد أي دور للأمم المتحدة في حل النزاع في الشرق الأوسطـ، فيما وصف مندوب روسيا لدى فاسيلي نيبينزيا الخطوة الإسرائيلية بأنها "صفعة بوجه المنظمة" الدولية.