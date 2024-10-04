الأمم المتحدة تدين مجزرة طول كرم

وذكر مكتب لحقوق الإنسان في بيان أن "الغارة جزء من نمط مثير للغاية للاستخدام غير المشروع للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية من خلال العمليات العسكرية في الضفة الغربية، التي تسببت في أضرار واسعة النطاق للفلسطينيين وأضرار كبيرة للبنيان والبنية التحتية".وشيّع الفلسطينيون في محافظة طولكرم، اليوم الجمعة، جثامين 18 شخصاً قتلوا في قصف الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على مخيم . وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"وكان قد قضوا جراء غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مبنى سكني يضم مقهى شعبياً في حارة الحمام وسط مخيم طولكرم، كما أصيب جراء الغارة أربعة مواطنين.