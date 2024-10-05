تعليق أوروبي يخص غزة: دمارها لا يوصف ويجب أن ينتهي

ولفت السادس خلال لقائه الجالية الإسبانية في الأردن: الى أنه "في هذه اللحظات، توحدنا أيضا الرغبة العميقة في السلام والحوار".وأضاف: "الصراع الذي بدأ قبل عام وجلب لنا صورا لمعاناة ودمار لا يوصف في غزة، والذي يتفاقم أكثر بامتداده إلى لبنان، يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن".وتابع ملك إسبانيا: "نريد أن نرى نهاية المأساة الإنسانية وصمت الأسلحة، لنعود إلى طريق السياسية والدبلوماسية".كما دعا إلى "استئناف الجهود المبذولة بكثافة أكبر لتحقيق حل الدولتين الذي يرسي الأسس لسلام ودائم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".وكانت إسبانيا قد أعلنت في 28 مايو الماضي رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة أقدمت عليها بالاشتراك مع النرويج وأيرلندا.وأكد وزير الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن الاعتراف بدولة فلسطين هو "إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمان لأمن إسرائيل".