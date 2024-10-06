بعد "معلومات اختفائه".. وسائل اعلام إيرانية تتحدث عن قاآني

وتزامنت المعلومات التي نشرتها وسائل اعلام إسرائيلية وعربية عن احتمالية "مقتل او إصابة قاآني خلال تواجده في المبنى الذي يتواجد فيه السيد هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل للسيد نصر الله"، عندما قامت الطائرات الإسرائيلية بقصفه قبل يومين، فضلا عن غياب قاآني عن صلاة الجمعة التي أمها السيد علي خامنئي لأول مرة منذ 5 سنوات، الامر الذي زاد من الشكوك حول مصير قاآني.الا ان وكالة مهر للانباء، نقلت عن مصدر مطلع ان قاآني بخير، فيما نشرت "ميدل إيست نيوز" الليلة الماضية نقلا عن مصدر عسكري رفيع، نفي الشائعات حول قائد فيلق القدس، مؤكدا أن الجنرال قاآني بصحة جيدة.ولا تزال المعلومات غامضة حتى الان عن مصير رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والخليفة المحتمل للسيد نصر الله، السيد هشام صفي الدين، بعد القصف العنيف الذي طال أهدافا في بيروت قبل يومين بأكثر من 70 طنا من القنابل.