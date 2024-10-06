طهران تكشف: نحتفظ ببنك أهداف داخل إسرائيل

كشفت إيران، اليوم الأحد، أنها تحتفظ ببنك أهداف كثيرة داخل "إسرائيل".

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية مصدر عسكري مطلع قوله، "إيران تحتفظ ببنك أهداف كثيرة داخل إسرائيل وعملية الوعد الصادق 2 أظهرت أننا قادرون على تدمير أي نقطة وتسويتها بالأرض".

وكانت وكالة مهر الإيرانية أعلنت، اليوم، أن هيئة الطيران المدني ألغت الرحلات في المطارات الإيرانية بين 9 مساء إلى 6 من صباح الغد.

وفي الأول من تشرين الأول 2024، أطلقت إيران نحو 200 صاروخ باتجاه "إسرائيل" في رد على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله والجنرال في الحرس الثوري عباس نيلفروشان في غارة "إسرائيلية" استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وقبلها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران.