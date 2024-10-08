إعصار ميلتون يخير سكان فلوريدا بين الهرب و الموت.. والازدحام يقف عاقبة

ووفقًا للمسؤولين، فإن الإعصار الذي يصنف كفئة 5 الآن، يهدد منطقة تامبا باي ذات الكثافة السكانية العالية، مما دفعهم إلى تحذير السكان بالقول "اهربوا أو موتوا" وفقا لوكالة الأنباء .تدهورت ظروف المرور في جميع أنحاء فلوريدا بشكل كبير، حيث شهدت الطرق الرئيسية مثل I-75 وI-275 ازدحاماً شديداً. وحذر المسؤولون في منطقة خليج تامبا السكان من أن البقاء في مسار العاصفة قد يكون قاتلاً.ومع ذلك، أفاد العديد من الأشخاص بعدم قدرتهم على إخلاء منازلهم بسبب الازدحام المروري ونقص الوقود في محطات البنزين. وأعرب السكان عن أن مستوى الازدحام المرتفع يجعل السفر أكثر خطورة من البقاء في منازلهم.تتعقد جهود الإجلاء بشكل أكبر بسبب القيود المالية، وقد شارك العديد من السكان معاناتهم في تدبير ثمن الوقود أو خيارات السفر البديلة.ولجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على ارتفاع تكاليف الرحلات الجوية ونقص توفرها، حيث أفيد بأن أسعار التذاكر ذهاباً وإياباً تجاوزت 800 دولار للوجهات البعيدة.استعداداً للعاصفة، أكدت عمدة تامبا، جين كاستور، على خطورة الوضع، قائلة إن السكان الذين يختارون عدم الإجلاء يواجهون ظروفاً تهدد حياتهم.أعلن مطار تامبا الدولي عن وقف العمليات في الساعة 9 صباحاً اليوم، بينما يقع مطار سانت بيت-كلير ووتر الدولي في منطقة إخلاء إلزامية وسيغلق بعد مغادرة آخر رحلة.ومع تقدم الإعصار نحو اليابسة، أصدرت الحكومة الفيدرالية إعلانًا طارئًا، حيث تم تعبئة 7,000 عامل اتحادي لمساعدة السكان في مواجهة هذه الأزمة.