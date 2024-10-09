سقوط طائرة حربية ومقتل قائدها في الكويت

المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر إن "طائرة مقاتلة من طراز "أف - 18" تابعة للقوة الجوية الكويتية سقطت اليوم وتوفي قائدها".وأضاف الصقر أن "الحادث وقع أثناء مهمة طيران تدريبية شمال عصر 9 تشرين الاول".وذكر أن "فرق التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث".وكانت وسائل إعلام كويتية قد ذكرت في وقت سابق أن "الطائرة الحربية تعرضت للحادث في منطقة الروضتين".