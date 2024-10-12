إيران توجه رسالة لواشنطن ودول الشرق الأوسط بشأن الهجوم الإسرائيلي.. هذا مفادها

وأفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" بأن الحكومة انخرطت في جهود دبلوماسية عاجلة مع دول في الأوسط لقياس ما إذا كان بإمكانها تقليص نطاق الرد الإسرائيلي على هجومها الصاروخي في وقت سابق من هذا الشهر - وإذا فشلت تلك الجهود - فالمساعدة في حماية طهران.وقال إسرائيلي للشبكة، يوم الجمعة، إن الوزراء الأمني الإسرائيلي لم يتوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية المضي قدما في ما يتعلق بالرد على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني.وأوضح المسؤولون الأمريكيون بالتشاور مع تل أبيب أنهم لا يريدون أن تستهدف إسرائيل المواقع النووية أو حقول النفط .