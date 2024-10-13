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إيران: مستعدون لـ"إنهاء شرور إسرائيل إلى الأبد"
دوليات
2024-10-13 | 08:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,717 مشاهدة
أكد رئيس
البرلمان
الإيراني،
محمد
باقر قاليباف، اليوم الاحد، من جنيف استعداد بلاده لإقامة "تفاهم أمني مشترك" لمواجهة ما وصفه بـ"الخطر التاريخي" الذي تمثله إسرائيل.
وقال قاليباف في كلمة له خلال
اجتماع
اتحاد
برلمانات
الدول
الإسلامية في جنيف: "نحن في إيران على استعداد لبذل جهد فوري وقوي لإيجاد تفاهم أمني
مشترك
حول الخطر التاريخي الذي تمثله إسرائيل، ولن نتردد في بذل أي جهد لإزالة هذا الخطر عن الأمة الإسلامية".
واعتبر قاليباف أن "العدو في أضعف حالاته ونحن في وضع
فريد
لإنهاء هذا الشر التاريخي".
ورأى رئيس
البرلمان
الإيراني الذي زار لبنان أمس، أن "إسرائيل تحاول إخفاء نقاط ضعفها غير المسبوقة من خلال لفتات عدوانية والحيلولة دون وحدة الأمة الإسلامية".
وتابع: "يأمل الإسرائيليون في زرع الخوف والخلاف في العالم الإسلامي، ولكن إذا تحلينا بالشجاعة ووقفنا خلف بعضنا البعض، فإن الأوهام الإسرائيلية ستنتهي إلى الأبد".
وختم قاليباف قائلاً: "نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلنا هذا الميدان بدماء خيرة رجالنا، ويستطيع العالم الإسلامي أن يوقف
العدو
ببضع خطوات أساسية؛ قبل فوات الأوان".
وتصاعد مستوى التوتر بين إيران وإسرائيل بشكل غير مسبوق بعد قيام الحرس الثوري بقصف أهداف عسكرية داخل إسرائيل في مطلع تشرين الأول الجاري بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أواخر تموز الماضي واغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله في 27 من الشهر الماضي.
وتوعدت إسرائيل برد حاسم وقوي على الخطوة التي قام بها الحرس الثوري الايراني، فيما صعّدت طهران من لهجتها وأكدت أن ردها القادم سيكون أقوى من السابق.
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