التلفزيون الإيراني يحسم الجدل بشأن مصير قاآني

نيوز – دولي

بثّ التلفزيون الإيراني مشاهد مباشرة، تظهر فيلق القدس في الحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني في مطار مهر آباد في طهران، بانتظار وصول جثمان عباس نيلفروشان، عقب تشييعه في .

وظهر قاآني إلى جانب عدد من القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين، الذين كانوا في استقبال جثمان نيلفروشان، الذي قتل في عملية اغتيال اسرائيلية في الضاحية الجنوبية، إلى جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

ويأتي العميد قاآني، كرد على كل الادعاءات الإعلامية التي طالته، طوال الفترة الماضية.

ومساء أمس الاثنين، شهدت كربلاء مراسم تشييع لجثمان نيلفروشان، العمليات في حرس الثورة الإسلامية، وذلك حين وصوله الى قادما من مطار الدولي.

هذا ونشر مراسل التلفزيون الإيراني صورة تجمعه بقاآني فجر اليوم في مطار مهرآباد غرب طهران.