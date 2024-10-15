الصين تطلق مناورات عسكرية حول تايوان.. وواشنطن قلقة وتايبيه تنشر "قوات مناسبة" للرد

وأعلنت أن المناورات -التي أطلق عليها اسم "السيف المشترك 2024 بي"- تهدف إلى "اختبار القدرات العملياتية المشتركة" للقوات، وتوجيه تحذير ضد "الأعمال الانفصالية لقوى استقلال تايوان"، دون تحديد موعد لانتهاء تلك المناورات.وقال المتحدث باسم القيادة للجيش الصيني الكابتن لي شي إن العمليات تُجرى "في مناطق بشمال جزيرة تايوان وجنوبها وشرقها".وأعلن خفر السواحل الصيني أنه نشر 4 أساطيل لإجراء "عمليات تفتيش" في المياه المحيطة بتايوان، و"إنفاذ في المياه المحيطة بجزيرة تايوان (…) وفقا للقانون على مبدأ صين واحدة" الذي بموجبه تُعتبر تايوان جزءا من الأراضي .ولم تعلن عن أي تدريبات بالذخيرة الحية خلال المناورات أو أي مناطق حظر .وأدانت التايوانية في بيان "السلوك غير العقلاني والاستفزازي" للصين، وقالت إنها "نشرت القوات المناسبة للرد بشكل مناسب وحماية الحرية والديمقراطية، والدفاع عن سيادة تايوان".ودعا الرئيس التايواني لاي تشينغ تي -الذي تصفه بكين بـ"الانفصالي"- إلى عقد اجتماع أمني "رفيع المستوى" ردا على المناورات العسكرية .من جانبها، أدانت الولايات المتحدة المناورات حول تايوان، ووصفتها بأنها "غير مبررة" وتزيد خطر التصعيد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المناورات العسكرية المشتركة لجيش التحرير الشعبي (الصيني) في مضيق تايوان وحول تايوان".يشار إلى أن جزيرة تايوان -التي تعدها جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد باستعادتها- تقع في قلب التوترات الأميركية، في ظل كون الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة التايوانية.وتعتبر تايوان واحدة من مقاطعاتها التي لم تتمكن بعد من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية في 1949.وتقول إنها تفضل إعادة الوحدة بطريقة "سلمية" مع الجزيرة التي يحكم سكانها البالغ عددهم نحو 23 مليونا نظام ديمقراطي، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية للقيام بذلك إذا لزم الأمر.