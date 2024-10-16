تعيين رئيس جديد للمخابرات العامة المصرية

كما عيّن الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة عباس كامل مستشاراً لرئيس الجمهورية ومنسقاً عاماً للأجهزة الأمنية ومبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية.وأدى حسن رشاد اليمين القانونية رئيسًا للمخابرات العامة المصرية.وتخرج حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة الجديد، من الكلية الفنية العسكرية.ثم تدرج في المناصب داخل جهاز المخابرات إلى أن تمت ترقيته لدرجة الجهاز قبل أن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي كرئيس للمخابرات العامة.