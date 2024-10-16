في بروكسل.. قمة دولية تبحث تجنب حرب شاملة بالشرق الأوسط

ويبحث الزعماء الخليجيون مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي في سبل تجنب "حرب شاملة" في الأوسط، حسبما أفاد دبلوماسيون أوروبيون.

كذلك، يبحث قادة الخليجية الست (المملكة السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر) في مواضيع تتعلق بالتجارة والطاقة وتغير المناخ مع قادة الاتحاد الأوروبي.



لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن "الموضوع الرئيسي" للاجتماع سيكون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، فضلا عن خطر توسع الحرب إقليميا.



وتشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في القمة الأربعاء التي سيديرها بنحو رئيس الأوروبي شارل ميشال، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الرئيس الحالي لمجلس الخليجي.



وقال بوريل مساء الثلاثاء قبل عشاء عمل مع وزراء خارجية دول مجلس الخليجي "نتشارك المخاوف نفسها فيما يتعلق بالسلام والأمن في كل أنحاء المنطقة".



وتسعى السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس الخليجي الست.



والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لدول مجلس الخليجي، في حين ما زالت المحادثات التي بدأت في تسعينات القرن الماضي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، متوقفة.