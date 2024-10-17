هدى قطان تدعم لبنان وغزة بمبلغ مالي كبير

قدمت خبيرة التجميل ورائدة الأعمال واليوتيوبر الأمريكية من أصول عراقية هدى قطان، الدعم للبنان وغزة بمبلغ مالي كبير، في ظل الأوضاع الراهنة بسبب العدوان الإسرائيلي عليهما.

ونشرت قطان بياناً لها صادر عن علامتها التجارية عبر حسابها على إنستغرام، لفتت فيه إلى تبرعها بمبلغ 500 ألف دولار إلى منظمة أطباء بلا حدود والصليب اللبناني.

وقالت المؤسسة في بيانها: "ستتبرع هدى بيوتي وكيالي بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي لمنظمة أطباء بلا حدود والصليب اللبناني، وذلك نظراً للأزمة الإنسانية في فلسطين ولبنان".

وأشارت الى أن "المنظمتين تعملان على الأرض لتوفير الرعاية المنقذة للحياة والدعم الحاسم لمن هم في حاجة إليها، حيث إننا نؤمن حقاً أنه بالتعاطف والوحدة يمكننا أن نجتمع معاً للدفاع عن الإنسانية".

وسبق لقطان أن تبرعت في بداية حرب غزة وخاصة في شهر تشرين الثاني الماضي، بمليون دولار، كمساعدة من شركتها "هدى بيوتي" لمن يعانون هناك.