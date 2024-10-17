بالأرقام.. حزب الله يعلن حصيلة خسائر "الإسرائيليين"

أعلنت المقاومة الإسلامية في (حزب الله)، حصيلة خسائر "الإسرائيليين"، مشيرة الى الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة.

وقالت عمليات المقاومة في بيان، "بلغت حصيلة خسائر وفق ما رصده مجاهدو المقاومة الإسلامية، حوالي 55 قتيلا وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود جيش الإسرائيلي، الإضافة إلى تدمير 20 دبابة ميركافا".

وأضافت كذلك "تدمير 4 جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند، بالإضافة إلى إسقاط مسيّرتين من نوع "هرمز 450"، مشددة أن "هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر الإسرائيلي في القواعد والثكنات العسكرية على طول الحدود الفلسطينية وصولًا إلى عمق فلسطين المحتلة".



ولفت البيان الى أنه "بناءً على توجيهات قيادة المقاومة، تعلن عمليات المقاومة الإسلامية، الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع الإسرائيلي ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة".