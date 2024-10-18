عقب التشريح.. أين تم نقل جثة يحيى السنوار؟

وقال الموقع، إنه "تم نقل جثة السنوار بعد تشريحها ليل الخميس/الجمعة في معهد أبو كبير في تل أبيب، إلى مكان سري، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استخدامها كورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية للتوصل إلى صفقة تشمل المختطفين الـ101 في قطاع غزة".وأضاف "واينت" أن "التشريح أظهر أن السنوار أصيب برصاصة في الرأس، كما وجدت على جسده آثار طلقات نارية، بما في ذلك شظايا قذائف. وكان وزن جسمه طبيعيا. ولم يتم حتى الآن الحصول على نتائج اختبار السموم الذي سيحدد، من بين أمور أخرى، ما إذا كان تحت تأثير المخدرات أو المواد ذات التأثير النفساني".وكان "الجيش الإسرائيلي" أعلن مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.