رسمياً.. حركة حماس تعلن استشهاد يحيى السنوار

وقال رئيس المكتب لحركة حماس في غزة خليل الحية خلال متلفزة تابعتها نيوز، "تنعى حماس إلى شعبنا وأمتنا وأحرار العالم رجلاً قدم روحه في سبيل الحرية القائد يحيى السنوار، الذي استشهد حاملاً سلاحه في مقدمة الصفوف صامداً ومدافعاً عن أرض غزة".وأضاف أن " السنوار عاش مجاهداً وقاهراً للسجان الصهيوني في الأسر وواصل عطاءه وجهاده حتى يوم الطوفان العظيم وإلى أن نال أعظم شرف".وأوضح خليل الحية أن "استشهاد السنوار سيزيدنا عزيمة لتحقيق أهدافنا".واعتبر أن "دماء الشهداء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات والشهيد السنوار هو استمرار لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين".