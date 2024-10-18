بصواريخ نوعية.. حزب الله" يعلن قصف حيفا

وقال الحزب في بيان عبر قناته على "تلغرام": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن ‏وشعبه، ‏وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها الصهيوني، ‏وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم 18-10-‌‏2024 صلية من الصواريخ النوعية التي استهدفت حيفا".وشدد "حزب الله" في بيانه على أن "المقاومة الإسلامية ستظل حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع عن غطرسته ‏وظلمه. والله على كل شيء قدير إنّه نِعمَ المولى ونِعم النصير".هذا وأفادت القناة 12 العبرية، مساء الجمعة، بدوي صافرات الإنذار في عكا ومحيطها على إثر صواريخ أطلقت من لبنان، وعمليات البحث جارية عن الضحايا.وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "رشقة صاروخية متوسطة المدى انطلقت من باتجاه عكا المحتلة وخليج حيفا ومناطق عدة في الجليل الأسفل".ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 صواريخ أطلقت من نحو خليج حيفا والجليل الأعلى.