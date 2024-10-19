حديث أمريكي عن "تسريب" وثائق بشأن الرد على إيران

ونقل موقع "والا" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، "قلقون من تسريب وثائق استخبارية أمريكية تتناول استعدادات إسرائيل للهجوم على إيران".

وأضافوا ان "التسريب حدث على حساب في تليغرام مرتبط بإيران"، مؤكدين أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على علم بالتسريب وتأخذه على محمل الجد".

وتابع المسؤولون الأمريكيون، أن "حادثة التسريب خطيرة للغاية، لكن في تقديرنا لن تؤثر على الخطط العملياتية الإسرائيلية".

وفي من تشرين 2024، أطلقت نحو 200 صاروخ باتجاه "إسرائيل" في رد على اغتيال العام لحزب الله حسن نصر الله والجنرال في الحرس الثوري عباس نيلفروشان في غارة "إسرائيلية" استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وقبلها اغتيال رئيس المكتب لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.