إيران تحذر من مهاجمة منشآتها النووية

ونقلت تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله، "إذا هاجم الصهاينة المنشآت النووية فسنرد وسنعيد تقييم سياساتنا النووية".

وأضاف "أي استهداف إسرائيلي لمواقعنا العسكرية سيواجه برد من توقعات الصهاينة".

وفي من تشرين 2024، أطلقت نحو 200 صاروخ باتجاه "إسرائيل" في رد على اغتيال العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله والجنرال في الحرس الثوري عباس نيلفروشان في غارة "إسرائيلية" استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وقبلها اغتيال رئيس المكتب لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.