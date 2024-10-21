لبنان.. حصيلة ضحايا غارة "إسرائيلية" قرب مستشفى الحريري

واستهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء الاثنين، بينها قرب .

يشار الى مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.

وقالت وزارة اللبنانية، إن "4 شهداء بينهم طفل و24 مصابا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على محيط الحريري".